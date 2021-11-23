61 водитель не прошел "Контроль трезвости" в Тверской области

В Тверской области подвели итоги "Контроля трезвости" Фото: Василий ХОДАРЕВ

Госавтоинспекция подвела итоги "Контроля трезвости". Профилактический рейд состоялся в минувшие выходные, с 19 по 21 ноября. Проверку не прошел 61 водитель, при этом 15 нарушителей были остановлены в Твери.

В отношении водителей с признаками алкогольного опьянения составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекция Тверской области обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефону полиции 02, 102 или 112.