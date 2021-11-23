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Происшествия23 ноября 2021 9:10

Мужчина пытался без оплаты вынести лазерный уровень из строймаркета в Твери

Злоумышленника задержала Росгвардия
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленника задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Злоумышленника задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тверской области выезжали по сигналу "тревога" в строймаркет на Октябрьском проспекте в Твери.

На месте установлено, что из торгового зала неизвестный мужчина пытался вынести без оплаты лазерный уровень стоимостью более 5000 рублей. Нарушение заметил менеджер по безопасности магазина.

Подозреваемого - 32-летнего жителя Московской области задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ "Кража".