Студенты тверского колледжа победили на всероссийском конкурсе "Большая перемена"

В конкурсе приняли участие 410 тысяч человек Фото: ПТО

В Нижнем Новгороде завершился финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов колледжей. В нем приняли участие более 410 тысяч человек из 67 регионов России, 600 из них вышли в финал.

Среди 300 победителей – студентка 4 курса Тверского колледжа им. П.А. Кайкова Карина Боборева, обучающаяся по специальности «Пожарная безопасность», и второкурсник Эмиль Аракелян, получающий образование по направлению «Электромонтажник».

«Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победители получили денежные вознаграждения.