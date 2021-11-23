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Общество23 ноября 2021 8:40

Студенты тверского колледжа победили на всероссийском конкурсе "Большая перемена"

В финал вышли 600 человек
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В конкурсе приняли участие 410 тысяч человек

В конкурсе приняли участие 410 тысяч человек

Фото: ПТО

В Нижнем Новгороде завершился финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов колледжей. В нем приняли участие более 410 тысяч человек из 67 регионов России, 600 из них вышли в финал.

Среди 300 победителей – студентка 4 курса Тверского колледжа им. П.А. Кайкова Карина Боборева, обучающаяся по специальности «Пожарная безопасность», и второкурсник Эмиль Аракелян, получающий образование по направлению «Электромонтажник».

«Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победители получили денежные вознаграждения.