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Происшествия23 ноября 2021 7:13

Пожар уничтожил жилой дом в Удомле Тверской области

Никто не пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Жилой дом сгорел в Удомле, никто не пострадал

Жилой дом сгорел в Удомле, никто не пострадал

Фото: Мария ОСИПОВА

Сообщение о пожаре в жилом доме в Удомле на улице Дзержинского поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 22 ноября.

На место происшествия выехали ПСЧ-14 и ПСЧ-8. В результате пожара огнем уничтожена кровля одноэтажного бревенчатого дома, повреждены стены и внутренняя отделка. Предположительная причина пожара и ущерб устанавливаются.

- В доме стоял пожарный извещатель, который сработал своевременно. Люди вышли, никто не пострадал, - уточнили в ГУ МЧС России по Тверской области.