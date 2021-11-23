Пожар уничтожил жилой дом в Удомле Тверской области

Жилой дом сгорел в Удомле, никто не пострадал Фото: Мария ОСИПОВА

Сообщение о пожаре в жилом доме в Удомле на улице Дзержинского поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 22 ноября.

На место происшествия выехали ПСЧ-14 и ПСЧ-8. В результате пожара огнем уничтожена кровля одноэтажного бревенчатого дома, повреждены стены и внутренняя отделка. Предположительная причина пожара и ущерб устанавливаются.

- В доме стоял пожарный извещатель, который сработал своевременно. Люди вышли, никто не пострадал, - уточнили в ГУ МЧС России по Тверской области.