В Тверской области жители обеспокоены судьбой раненого аиста

Аиста подкармливают строители, а в поле он находит мышей Фото: vk.com/tver_helpanimals/Яна Холькина

В Тверской области зоозащитники обеспокоены судьбой раненого аиста. Птица с травмированным крылом бегает по полю в районе Бежецка.

- Травмированный аист нашу зиму не перенесёт. Если кто-то готов помочь с транспортировкой до "Вороньего гнезда" в Москву, будем признательны, - написала призыв о помощи в сообществе "Инициативная группа по защите животных" активистка Яна Холькина.

Позже жительница рассказала ТИА, что аиста пытались отловить, но не смогли. Птица может летать, но у него травма и гематома.

Пока его решили оставить его в покое, но если через месяц аист не улетит, зоозащитники снова попробуют его поймать и устроить на зимовку. Сейчас его подкармливают строители, которые прокладывают газопровод, а в поле полно мышей.

Инициативная группа по защите животных