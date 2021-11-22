«Транспорт Верхневолжья» стал перевозчиком тверских волонтёров «МыВместе»

Карты будут действовать на всех маршрутах. Фото: Виктория ТУШКОВА

«Транспорт Верхневолжья» станет официальным перевозчиком волонтёрского движения «МыВместе» в Тверской области. Все волонтёры движения получат виртуальные транспортные карты «Волга» для проезда в автобусах.

Добровольческая организация «МыВместе» работает по всей стране. Волонтёры помогают пожилым и инвалидам, медикам, сотрудникам социальных учреждений. Во время пандемии добровольцы доставляют продукты и лекарства гражданам, обратившимся на горячую линию 8-800-200-34-11. Записаться в волонтёры может каждый. Для этого нужно оставить заявку на сайте МыВместе.РФ.

Как отмечают в пресс-службе областного Правительства, деятельность волонтёров регионального штаба «МыВместе» неоднократно отмечал губернатор Игорь Руденя. Глава региона поручил оказывать содействие активистам в их работе.

- Я хочу от всей души поблагодарить волонтёров движения «МыВместе» за их труд. Та помощь, которую вы оказываете пожилым людям, маломобильным гражданам и другим нуждающимся в такое непростое время, бесценна! - прокомментировала решение транспортного оператора и.о. генерального директора компании-оператора «Транспорт Верхневолжья» Екатерина Рем.