В Тверской области почтили память легендарной партизанки Лизы Чайкиной

В Пено действует музей, посвященный знаменитой партизанке. Там собрано более 900 экспонатов. Фото: ПТО

В Тверской области состоялись памятные мероприятия в честь нашей героической землячки Лизы Чайкиной. 22 ноября в Пено прошёл митинг, после которого в ряды Юнармии приняли более 30 школьников. О жизни и подвиге Лизы Чайкиной сегодня рассказывали ученикам школ.

Лиза Чайкина родилась в тверской деревне Руно (Пеновский район). Она всегда была активисткой. Вступив в комсомол, стала секретарём Пеновского райкома ВЛКСМ. Вскоре после начала войны территория Пеновского района была оккупирована (Пено захвалили 10 октября 1941-го). Лиза возглавила подпольную организацию молодёжи, принимала активное участие в операциях партизанского отряда, вела агитационную работу.

22 ноября 1941 года Лиза Чайкина должна была прибыть в Пено. Там ей надлежало разведать численность немецкого гарнизона. По пути девушка зашла на хутор Красное Покатище к своей подруге, разведчице Марусе Купоровой. Там на Лизу и донесли немцам - её узнал и сдал немецкий пособник, назначенный старостой. Фашисты ворвались в дом, расстреляли семью Купоровых, а Лизу Чайкину увезли в Пено. Её жестоко пытали, чтобы выведать информацию о партизанском отряде. Девушка не сказала ничего.

Лизу Чайкину расстреляли 23 ноября 1941 года, ей было 23. 6 марта 1942 Елизавета Чайкина посмертно получила звание Героя Советского союза. Героическая комсомолка похоронена в сквере в центре посёлка Пено. В честь Лизы Чайкиной названы улицы в Твери, Москве и Санкт-Петербурге, Тольятти, Омске, Ярославле, Сочи, Таганроге, Минске, Краснодаре, Челябинске и других городах.