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Общество22 ноября 2021 14:04

В Тверской области определены объекты опорной дорожной сети

Ее протяженность превышает 2380 км
Алексей АНДРЕЕВ
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За три года отремонтировано 424 км дорог опорной сети.

За три года отремонтировано 424 км дорог опорной сети.

Фото: ПТО

Опорная сеть автодорог сформирована Минтрансом России и Федеральным дорожным агентством совместно с регионами. Это необходимо для повышения транспортной связанности территорий, обеспечения доступности и качества транспортных услуг для населения на период до 2035 года.

- Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан и в привязке к инвестиционным проектам», - считает губернатор Игорь Руденя.

Протяженность опорной дорожной сети Тверской области составляет 2383 км, из них 1009 км – региональные трассы.

В опорную сеть нашей области вошли федеральные трассы М-9, М-10, М-11, Р-132 и региональные дороги: Осташков - Селижарово - Ржев; Торжок - Осташков; «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено - Хитино; Вышний Волочек - Бежецк - Сонково; Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское; Кимры - граница Московской области; Устюжна - Сандово - Молоково - Хабоцкое; Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка; Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец; Тверь - Ржев; Ивановское - Пищалкино - Добрыни.

Кроме того, в состав опорной сети включены участки региональных дорог Дубна - Кимры - Горицы; Осташков - Волговерховье; Сонково - Лаврово –-Красный Холм; Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна. -

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» опорная дорожная сеть региона приводится в нормативное состояние. За три года, с 2019-го по 2021-й, отремонтировано 424 км дорог опорной сети, - сообщила пресс-служба областного правительства.