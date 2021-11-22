В Тверской области 22 ноября коронавирусом заразились 383 человека

В регионе проводится массовая вакцинация.

По данным на 22 ноября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 383 человека. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 85 383 заболевшим.

Выздоровели за минувшие сутки 394 человека. Всего с начала пандемии 72 962 жителя излечились от коронавируса. 2034 человек скончались.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 9 человек. На карантине - 10387, - 57 за сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 536 682 человека, за последние сутки – 989 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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