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Общество22 ноября 2021 13:53

Пьяный водитель осужден на три года в Тверской области

На момент правонарушения у мужчины была непогашенная судимость
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Пьяный водитель получил реальный срок в Тверской области Фото: архив "КП"

Пьяный водитель получил реальный срок в Тверской области Фото: архив "КП"

Перед судом престал 40-летний житель Сонковского района Тверской области. Мужчина признан виновным по ч. 1 статьи 264.1 УК РФ.

В судебном следствии установлено, что в августе 2021 года сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль, которым управлял пьяный мужчина. Ранее нарушитель был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Водитель факт употребления спиртных напитков не отрицал, с нарушением был согласен.

Суд, с учётом мнения государственного обвинителя, а также личности подсудимого, который был освобожден по УДО, осудил его на три года четыре месяца с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.