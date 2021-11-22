Пьяный водитель осужден на три года в Тверской области

Пьяный водитель получил реальный срок в Тверской области Фото: архив "КП"

Перед судом престал 40-летний житель Сонковского района Тверской области. Мужчина признан виновным по ч. 1 статьи 264.1 УК РФ.

В судебном следствии установлено, что в августе 2021 года сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль, которым управлял пьяный мужчина. Ранее нарушитель был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Водитель факт употребления спиртных напитков не отрицал, с нарушением был согласен.

Суд, с учётом мнения государственного обвинителя, а также личности подсудимого, который был освобожден по УДО, осудил его на три года четыре месяца с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.