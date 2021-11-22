В Твери завершаются работы по модернизации водовода в Затверечье

Ведется благоустройство территории Фото: администрация Твери

В Твери ведется благоустройство участка на месте модернизации новой ветки водовода. Трубу проложили в Затверечье. Данный объект – одна из трёх основных магистралей, обеспечивающих питьевой водой порядка 97% жителей Твери.

Прокладка новой нитки водовода на 800-метровом участке от улицы Туполева до Третьяковского переулка успешно завершена.

– После окончания работ по прокладке трубы на участке началось восстановление благоустройства, – рассказал заместитель начальника департамента ЖКХ и строительства администрации Твери Александр Беляков. – Уже завезён и укладывается плодородный грунт, на нём будет посеяна трава. В ближайшее время с учетом погодных условий планируется начать восстановление асфальтового покрытия.

Особое внимание уделено жилым кварталам и сложным участкам, где из-за особенностей грунта, при прокладке трубы проводятся дополнительные работы.