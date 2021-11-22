Команда полицейских из Тверской области завоевала "серебро" турнира по самбо

Команда УМВД завоевала "серебро" соревнований Фото: УМВД России по Тверской области

20 ноября 2021 года в Ржеве состоялся турнир по самбо и боевому самбо среди сотрудников силовых структур Тверской области. В соревнованиях приняли участие команды УМВД России по Тверской области, ГУ МЧС России по Тверской области, СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Тверской области, УФСИН по Тверской области, прокуратуры, Минобороны и Следственного Комитета.

Выступления проводились в разных весовых категориях.

По итогам борьбы команда УМВД России по Тверской области завоевала второе место.

В личных зачетах победу одержали оперуполномоченный ОСН «Гром» УНК УМВД России по Тверской области и заместитель начальника ОУУПиПДН МО МВД России «Торжокский» капитан полиции Мухаммадрахим Хушаков.

Вторые места в своих весовых категориях заняли: по спортивному самбо - заместитель начальника ОПП УРЛС УМВД России по Тверской области майор внутренней службы Сергей Ильин; по боевому самбо - инспектор ОПП УРЛС УМВД России по Тверской области капитан внутренней службы Дмитрий Смирнов и начальник ОГИБДД МО МВД России «Кашинский» капитан полиции Сергей Кузнецов.

Участники награждены кубками, медалями и дипломами.