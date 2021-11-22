В спорткомплексе "Пролетарка" в Твери отремонтировали зал бокса

В "Пролетарке" открыли новый зал бокса Фото: комспорта Тверской области

В Твери 19 ноября состоялось торжественное открытие обновленного зала бокса в спорткомплексе "Пролетарка". В помещении установлен новый ринг, приобретен инвентарь, сделано освещение, вентиляция и закуплена необходимая аудиоаппаратура. Также, капитально отремонтированы душевая, тренерская и раздевалки. Ремонт произведен за счет средств Федерации бокса Тверской области и ее партнеров, выпускников зала. При поддержке из федерального и областного бюджета области приобрели оборудование.

В июле 2021 года во время инспекционной поездки объект осмотрел губернатор Игорь Руденя и дал указание привести в порядок не только зал для занятий боксом, в котором уже шел ремонт, но и другие помещения. Сейчас разрабатывается проектная документация на капремонт кровли и фасада здания спорткомплекса.