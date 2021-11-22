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Общество22 ноября 2021 12:59

Владельца пилорамы под Тверью оштрафовали за загрязнение почвы

Нарушения выявило минприроды
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Древесные остатки складировали на почву Фото: минприроды Тверской области

Древесные остатки складировали на почву Фото: минприроды Тверской области

Минприроды Тверской области по обращению граждан выявлено нарушение норм природоохранного законодательства индивидуальным предпринимателем. На пилораме в поселке Эммаусс Калининского района древесные отходы сбрасывались на почву.

По итогам проверки индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности и оштрафован, ему также направлена претензия о добровольном возмещении вреда.

Предприниматель приступил к устранению нарушений.