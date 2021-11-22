После застолья гость обокрал хозяина квартиры в Тверской области

Мужчина обокрал собутыльника в Тверской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полицию обратился 56-летний житель Лихославльского района и сообщил, что с его банковской карты пропали 7000 рублей.

На месте происшествия полицейские установили, что потерпевший выпивал дома со знакомым. Когда спиртное закончилось, хозяин отправил гостя за добавкой в магазин и дал свою карту. После застолья мужчина уснул, а гость взял карту и ушел. Чужой картой он расплачивался в магазинах.

Фигуранта задержали. 41-летний мужчина сознался в содеянном. На него завели уголовное дело и оставили под подпиской о невыезде. Ведется следствие.