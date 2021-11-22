На круизных лайнерах в Тверскую область прибыли 52 000 туристов

В Твери за сезон причалили 12 круизных лайнера Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

В 2021 году Тверскую область по воде посетили 52 тысячи туристов. За круизный сезон к берегам причалили 338 круизных лайнеров: 123 - в Твери, 211 - в Калязине, 4 - в Весьегонске.

По мнению губернатора Игоря Рудени, Верхневолжье может стать центром речного туризма для всего Волжского бассейна. Создание новой инфраструктуры позволит более качественно организовывать отдых на территории, обеспечить условия для развития малого и среднего бизнеса

Так, на территории особой экономической зоны "Завидово" Тверской области, в устье реки Шоша, ведётся строительство нового речного порта. Объект возводят в рамках создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры в туристско-рекреационном кластере "Волжское море".

Минтуризма совместно с представителями Императорского дворца в Твери для круизных туристов разработана экскурсия с полным погружением в эпоху.

В Калязине был открыт музей "Волгари", рассказывающий об истории затопленной части города. К следующему круизному сезону планируется открытие нового музейного комплекса "Родня".