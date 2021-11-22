Задержаны четыре фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в Тверской области

Задержаны фигуранты уголовного дела Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Материалы прдоставлены УФСБ России по Тверской области.

По версии следствия, не позднее 2015 года в рамках реализации проекта «ИЦ «Зеленая химия» руководители компаний нескольких Обществ вступили в сговор при проведении аукционов и конкурсов на закупку оборудования и оказания услуг, обеспечивших их победу и заключение государственных контрактов. При реализации проекта по созданию и развитию «ИЦ «Зеленая химия» между высшим учебным заведением города Твери и одним из Обществ был заключен договор, согласно которому Общество обязуется передать центрифугу стоимостью свыше 10 миллионов рублей, однако в период с ноября 2015 по июль 2016 года было организовано приобретение бывшей в употреблении центрифуги иной марки стоимостью 1 миллион 350 тысяч рублей. Оборудование с неверной табличкой было поставлено в ВУЗ и оплачено по указанному договору.

Также в ВУЗ был поставлен хроматографический комплекс низкого давления стоимостью порядка 3 миллионов рублей, конечная стоимость которого умышленно завышена до 8 миллионов 780 тысяч рублей. Также в рамках проекта производились выплаты сотрудникам НИИ, которые обманным путём присваивались его руководителем. Из федерального бюджета похищено свыше 4 миллионов 700 тысяч рублей.

- Следователями допрошены работники Обществ и высшего учебного заведения, проанализированы сведения о движении денежных средств Обществ и их руководителей, назначена и проводится оценочная, бухгалтерская, химико-технологическая судебные экспертизы, - сообщили в региональном СКР.

18 ноября сотрудниками второго отдела по расследованию особо важных дел во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Тверской области в Москве проведены обыски по местам регистраций и проживания фигурантов, а также в офисных помещениях подконтрольных им юридических фирм. Изъяты предметы, документы, электронные носители информации.

Четыре фигуранта задержаны и допрошены в качестве подозреваемых.

- Причастность задержанных подтверждается показаниями свидетелей, результатами оперативно-розыскных мероприятий и иными материалами уголовного дела в их совокупности, - уточняют в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.