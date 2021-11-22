За 10 месяцев в Тверской области заключено 1120 соцконтрактов

На предоставление помощи в виде соцконтрактов в этом году в регионе заложено более 262 млн рублей. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В нашем регионе уже несколько лет действует программа заключения социальных контрактов. За 10 месяцев этого года в Тверской области заключено 1120 соцконтрактов.

- С помощью соцконтракта жители региона, нуждающиеся в господдержке, могут повысить свой уровень доходов. В том числе - открыть свое дело, пройти обучение по выбранной специальности. Социальный контракт – договор гражданина с государством, который подразумевает исполнение определенных обязательств с обеих сторон. Воспользоваться соцконтрактом могут люди, чей доход ниже прожиточного минимума. Если это семья, то рассчитывается средний доход на каждого члена семьи, - уточнила пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что программа заключения соцконтрактов в первую очередь ориентирована на поддержку семей с детьми. Это направление в демографии губернатор Игорь Руденя обозначил как приоритетное.

Есть четыре вида поддержки, на которые можно рассчитывать в рамках соцконтракта: поиск работы, открытие бизнеса, ведение личного подсобного хозяйства и другие мероприятия, направленные на повышение уровня доходов. Помощь по программе «Социальный контракт» может оказываться на срок до 1 года.

В этом году соцконтрактом для поиска работы воспользовались 460 человек, для открытия своего дела - 164, для преодоления сложной жизненной ситуации и на иные мероприятия – 496 жителя области.

В Тверской области на предоставление помощи в виде соцконтрактов в этом году выделено свыше 262 млн рублей, из них свыше 220 млн - федеральные средства.

Для того чтобы заключить социальный контракт, необходимо обратиться в МФЦ либо направить по почте заверенные документы в Центр соцподдержки населения. Ответ о возможности заключения социального контракта будет предоставлен в течение месяца.

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