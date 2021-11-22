Жительницу Удомли Тверской области обокрали на улице

Потерпевшая обратилась в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 59-летняя жительница Удомли. Вечером она возвращалась из гостей домой. На улице к ней со спины подбежал неизвестный человек и вырвал сумку с деньгами, документами и телефоном. Ущерб составил около 17 000 рублей.

Женщина догнала грабителя во дворе, но получила от него по лицу. Мужчина выбросил сумку и убежал. Потерпевшая обратилась в полицию.

Полицейские выяснили, что полозреваемый выследил жертву. Его личность установлена. 34-летний злоумышленник нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Деньги он присвоил, а украденный телефон нашли по месту жительства подозреваемого и вернули владелице.

За грабеж мужчине грозит до семи лет лишения свободы.