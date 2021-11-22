Свыше 4170 жителей Тверской области обратились в МФЦ за сертификатами о вакцинации от коронавируса

В регионе продолжается массовая вакцинация граждан от коронавируса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 16 ноября в филиалах МФЦ региона можно получить бумажный сертификат о прохождении вакцинации. Как сообщила пресс-служба областного правительства, за получением этих документов обратились 4178 жителей Верхневолжья.

- Если у кого-то нет возможности самому распечатать сертификат, то человек может прийти в МФЦ, где ему распечатают его личный QR-код - справку о том, что он прошел вакцинацию. Сейчас это одна из самых востребованных услуг и она бесплатна, - отметил губернатор Игорь Руденя во время прямого телеэфира 18 ноября.

Жители Твери и Калининского района, где реализуется проект по оказанию услуг МФЦ на дому, могут получить бумажный сертификат о сделанной прививке, подав запрос на приезд специалистов.

Бесплатно вызвать сотрудников МФЦ на дом могут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды I или II группы, законные представители детей-инвалидов, многодетные семьи, в которых более 5 детей, жители, достигшие 80-летнего возраста и не имеющие возможности самостоятельно обратиться в МФЦ.

На данный момент в Верхневолжье вакцинировано 536 682 человека, из них 193 572 - жители региона старше 60 лет.

В регионе функционирует 125 вакцинальных пунктов. 57 из них работают стационарно - в медицинских учреждениях и торговых центрах. Жителей отдаленных районов и коллективы предприятий обслуживают 66 мобильных вакцинальных бригад.

Еще два мобильных пункта вакцинации работают в Твери на 16 площадках. По графику они заканчивают свою работу 23 ноября.

22-23 ноября мобильные пункты вакцинации будут располагаться возле ДК «Затверецкий» на улице Академика Туполева (у дома №105) и в микрорайоне Мигалово на улице Громова (у дома №11, первого корпуса).

Они работают с 11:00 до 20:00 с техническим перерывом с 15:00 до 16:00. Сделать здесь прививку могут все желающие без предварительной записи. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. На месте организован предварительный осмотр врача.