Пьяный мужчина ударил палкой знакомого и отнял ключи от машины в Тверской области

Злоумышленника задержала полиция Фото: архив "КП"

В Тверской области на 47-летнего жителя Тверской области в собственном доме напал знакомый.

Пьяный мужчина ночью проник через незапертую дверь и потребовал у потерпевшего ключи от машины. Хозяин отказал, тогда злоумышленник ударил его палкой и забрал ключи.

Ориентировку на грабителя передали патрульным службам. 27-летнего жителя Калязина задержали.

Машину он сдал в пункт приёма металла, а вырученные деньги - 18 000 рублей потратил.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело. Фигурант арестован.