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Общество22 ноября 2021 7:21

Хурма и виноград не прошли карантинную проверку в Твери

Нарушения выявил Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Фрукты не прошли проверку Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Фрукты не прошли проверку Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

В Пролетарском районе Твери в ходе проверки сотрудниками территориального Управления Россельхознадзора был выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией - хурмой из Азербайджана и виноградом из Молдовы, не прошедшей в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

За нарушения в области карантина растений виновный привлечен к административной ответственности.

Также на рынке в Кашине при проверке были выявлены нарушения в области семеноводства. Продавались семена, не включенные в реестр селекционных достижений.

В отношении виновных возбуждено дело об административном правонарушении.