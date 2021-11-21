Зоозащитники и их четвероногие питомцы побывали в гостях у детей с ограниченными возможностями в Твери

Четвероногие участники встречи. Фото: VK/“Инициативная группа по защите животных»

На днях хвостатые подопечные «Инициативной группы по защите животных» побывали в гостях у особенных детей. Об этом говорится в сообщении «Инициативки» в соцсети.

-Джерри, Зая и Пипита слушали песни в исполнении ребят и подставляли бока, чтобы погладиться, - делятся зоозащитники.

Мероприятие это прошло в семейном клубе «Дети-Ангелы», Тверь. Это сообщество родителей особенных детей и давние друзья зоозащитников.

В прошлом году зоозащитники поздравляли детей-ангелов с 1 сентября, ещё раньше старались помочь попасть им на международный конкурс танцев.

-Мы целых четыре часа пробыли в гостях и никто не хотел расставаться. Мы болтали, обсуждали идеи общих проектов, слушали детские песни, загадывали желания и задували свечки на торте. Такие встречи будут обязательно продолжаться, а ещё мы пригласили ребят с родителями в наш приют и попросили дома нарисовать собак, а эти рисунки опубликуем и нанесём на футболки и сумки. Уверены, получится классный мерч! - надеются зоозащитники.

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