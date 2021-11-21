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Происшествия21 ноября 2021 14:58

За 10 месяцев 2021 года на трассах Тверской области произошло 1350 ДТП

Статистику опубликовало региональное ГИБДД
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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Уровень дорожного травматизма на дорогах региона остаётся высоким. Фото: УГИБДД по Тверской области

Уровень дорожного травматизма на дорогах региона остаётся высоким. Фото: УГИБДД по Тверской области

За 10 месяцев 2021 года на дорогах Таерской области произошло 1350 аварий, погибли 155 человек, 1702 получили травмы. Такую статистику в канун 21 ноября, Дня памяти жертв ДТП, опубликовало региональное УГИБДД.

В ведомстве характеризуют уровень дорожно-транспортного травматизма как высокий.

Что касается общероссийской статистики, то с начала года в России произошло 109 тысяч дорожных аварий, погибли 12 068 человек, 137 430 получили ранения.

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