Дарья Непряева из Твери стала победителем I этапа Кубка России на дистанции 5 километров

Дарья Непряева стала победителем I этапа Кубка России по лыжным гонкам в Республике Хакасия на дистанции 5 км классическим стилем. Фото: ПТО

21 ноября мастер спорта России, представительница тверской школы спорта 19-летняя Дарья Непряева стала победителем I этапа Кубка России по лыжным гонкам в Республике Хакасия на дистанции 5 км классическим стилем. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Губернатор Игорь Руденя направил спортсменке официальное поздравление. В нем, в частности, он отметил яркий спортивный характер и лидерские качества спортсменки и поблагодарил Дарью Непряеву за укрепление спортивной славы Верхневолжья.

Напомним, Дарья представительница тверской спортивной династии - младшая сестра призера Олимпийских игр, чемпионатов и Кубков мира Натальи Непряевой. На счету самой девушки уже немало юниорских побед.

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