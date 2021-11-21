Налоговиков Тверской области с профессиональным праздником поздравил губернатор

Игорь Руденя поздравил работников налоговых органов Тверской области с профессиональным праздником Фото: ПТО

21 ноября отмечается День работника налоговых органов Российской Федерации. С профессиональным праздником налоговиков поздравил губернатор Игорь Руденя.

В поздравительном адресе, опубликованным пресс-службой правительства региона, в частности, говорится:

«Сегодня отечественная налоговая служба заслуженно признана одним из самых эффективных ведомств в нашей стране и во всем мире. Постоянно повышая качество и оперативность работы, вы обеспечиваете стабильное наполнение бюджетов всех уровней. Это позволяет направлять средства на реализацию национальных проектов и государственных программ, развитие экономики и инфраструктуры, поддержку семей с детьми, обеспечивать рост качества жизни населения».

Губернатор поблагодарил налоговиков за высокий профессионализм и ответственную, добросовестную работу на благо Тверской области.

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