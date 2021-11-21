70-летняя Вера Сутягина пропала в Твери

Пропавшая в Твери Вера Сутягина может нуждаться в медпомощи. Фото: ВПСО «Сова» Тверь и Тверская область

20 ноября из квартиры на улице Артюхиной ушла и не вернулась 70-летняя Вера Сутягина (Чувашова). Об этом сообщает Тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова».

Приметы: рост — 150 см, телосложение — плотное. У женщины короткие седые волосы. Сообщается, что пожилая женщина может наждаться в медпомощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Веры Сутягиной, просьба сообщить по телефону 8 (903)-034-25-33, 112.

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