В Твери полиция разыскивает мошенника, который похитил полмиллиона рублей у 74-летней пенсионерки

Полиция ищет телефонного афериста. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Твери полиция разыскивает афериста, который похитил 500 тысяч рублей у пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В Центральный отдел полиции Твери обратилась 74-летняя пенсионерка. Она сообщила, что неизвестный похитил у нее 500 тысяч рублей.

На мобильный телефон женщины позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил что, со счета пенсионерки кто-то пытается похитить деньги.

При этом этот сотрудник банка предложил женщине немедленно перевести все денежные средства на «резервный счет», чтобы их сохранить.

Пенсионерка поверила и выполнила все требования по переводу 500 тысяч рублей. Когда деньги были списаны со счета пенсионерки, аферист перестал выходить на связь.

Вскоре пожилая женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию.

В настоящий момент оперативно-следственные мероприятия.

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