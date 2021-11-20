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Происшествия20 ноября 2021 16:56

Спасатели откачали воду из затопленного перехода на вокзале в Твери

Ситуация находится на контроле ведомства
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Спасатели откачали воду из затопленного перехода в Твери

Спасатели откачали воду из затопленного перехода в Твери

Фото: Ольга Крыльцова

В Твери спасатели провели работы по откачке воды в подземном переходе на железнодорожном вокзале.

ЧП произошло 20 ноября. Переход у пригородных касс оказался залит водой, людям пришлось проходить по узкому настилу из досок.

На место прибыли спасатели ПСЧ-2, СПСЧ, оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области.

- Затопленную территорию освободили с помощью мотопомпы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области. - Ситуация находится на контроле ведомства.