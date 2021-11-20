Дубу у Дома поэзии в Твери присвоили особый статус

Уникальному дереву исполнилось 170 лет Фото: ПТО

Статуст памятника природы получил дуб, который растет у Дома поэзии Андрея Дементьева в Твери. Дереву исполнилось 170 лет. Решение присвоить дереву особый статус было принято на заседании президиума правительства Тверской области.

Теперь уникальное дерево находится под охраной государства, его нельзя спилить или повредить. Вблизи дуба запрещено строительство, а местность вокруг необходимо содержать в чистоте.

Кстати, еще один "особенный" дуб, который летом 2021 года тоже был признан памятником природы, растет в тверском парке Воксал. Царскому дубу уже 200 лет, его высота - 29 метров, а диаметр ствола - больше полутора метров.