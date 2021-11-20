В Твери наградили любимых детских врачей

Подведены итоги конкурса "Наш любимый врач" Фото: ПТО

В Твери наградили победителей конкурса народного признания "Наш любимый врач". Церемония состоялась в преддверии Дня педиатра, который отмечается 20 ноября.

В конкурсе, который проходил с 1 по 31 октября, принимали участие только детские врачи – педиатры и специалисты узких специальностей. В этом году к врачам детских поликлиник Твери и Детской областной клинической больницы присоединились специалисты центра Аваева.

Участники голосования оставили врачам 1890 признаний, более 600 отзывов и историй выздоровления. Дети нарисовали 74 рисунка в поддержку любимых докторов.

Победителями конкурса в номинации "Врач-педиатр" стали специалисты городской детской больницы №3 Тамара Рассказова и Виктория Громова, городской больницы №6 Ирина Тавруева, детской больницы №2 Дарья Ефимова и Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева Марина Аронова.

Самыми любимыми врачами-специалистами стали врач-невролог детской больницы №2 Наталья Хушакова, врач-травматолог-ортопед детской горбольницы №1 Артем Орехов, врач-аллерголог-иммунолог ДОКБ Татьяна Максимова, врач-невролог городской больницы №3 Марина Трухан и врач-эндоскопист детской городской больницы №1 Евгений Беляев.

Седи детей-участников выбрали и наградили победителей творческого конкурса. Лучшие рисунки определили путём народного голосования.