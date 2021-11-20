В Тверской области водитель на иномарке с летней резиной въехал в столб

На автомобиле установлена летняя резина Фото: УГИБДД России по Тверской области
ДТП произошло днем, 20 ноября, на 124км + 800м трассы М-10 "Россия" в Конаковском районе Тверской области.
44-летний водитель, без признаков алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Мицубиши Паджеро", съехал с дороги и врезался в столб уличного освещения.
В ДТП пострадал сам водитель.
Как уточнили в УГИБДД России по Тверской области, на момент ДТП дорога была обработана, а на автомобиле установлена летняя резина.