В Тверской области водитель на иномарке с летней резиной въехал в столб

На автомобиле установлена летняя резина Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло днем, 20 ноября, на 124км + 800м трассы М-10 "Россия" в Конаковском районе Тверской области.

44-летний водитель, без признаков алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Мицубиши Паджеро", съехал с дороги и врезался в столб уличного освещения.

В ДТП пострадал сам водитель.

Как уточнили в УГИБДД России по Тверской области, на момент ДТП дорога была обработана, а на автомобиле установлена летняя резина.