В Ржеве открыли мемориальную доску санврачу Марине Коротаевой

Памятную табличку установили на здании территориального отдела Роспотребнадзора в Ржеве Фото: Управление Роспотребнадора по Тверской области

18 ноября 2021 года в Ржеве состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски санврачу Марине Коротаевой. Памятную табличку установили на здании территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

Марина Вячеславовна всю жизнь посвятила служению людям, охране их здоровья. В 1981 году, после окончания Ленинградского санитарно-гигиенического медицинского института, по распределению пришла на работу в Ржевской СЭС: сначала санитарным врачом по коммунальной гигиене, потом заведующей санитарным отделом, а с 1992 года по 2019 год - главным государственным санитарным врачом в Ржеве. Она являлась отличником здравоохранения, кандидатом медицинских наук.

Коллеги вспоминают о ней, как о честном и порядочном человеке, верном своему призванию и долгу, прекрасной и обаятельной женщине, мудром и компетентном руководителе.

Место для установки мемориальной доски выбрано не случайно: здание территориального отдела Роспотребнадзора было построено, во многом, благодаря усилиям Марины Коротаевой.