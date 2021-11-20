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Происшествия20 ноября 2021 9:40

Мошенник убедил женщину взять кредит в 250 000 рублей в Тверской области

Заявительница вовремя заподозрила обман
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленник пытался обмануть жительницу Тверской области

Злоумышленник пытался обмануть жительницу Тверской области

Фото: Анастасия Осипова

Телефонный аферист позвонил 58-летней жительнице села Святое Осташковского городского округа и под видом сотрудника службы безопасности банка убедил женщину оформить кредит на 250 000 рублей.

В целях защиты сбережений заявительница должна была отправить деньги на "безопасный счет", но вовремя заподозрила обман. Женщина прекратила общение с лжебанкиром и обратилась в полицию.

По части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ возбуждено уголовное дело.