Мошенник убедил женщину взять кредит в 250 000 рублей в Тверской области

Злоумышленник пытался обмануть жительницу Тверской области Фото: Анастасия Осипова

Телефонный аферист позвонил 58-летней жительнице села Святое Осташковского городского округа и под видом сотрудника службы безопасности банка убедил женщину оформить кредит на 250 000 рублей.

В целях защиты сбережений заявительница должна была отправить деньги на "безопасный счет", но вовремя заподозрила обман. Женщина прекратила общение с лжебанкиром и обратилась в полицию.

По части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ возбуждено уголовное дело.