Игорь Руденя поздравил с праздником работников и ветеранов транспортной отрасли Тверской области

Игорь Руденя поздравил с праздником работников и ветеранов транспортной отрасли Фото: ПТО

20 ноября отмечается профессиональный праздник работников и ветеранов транспортной отрасли. Праздник был установлен приказом минтранса РФ 10 августа 2020 года. Дата привязана к историческим событиям.

212 лет назад император Александр I учредил первый в нашей стране единый государственный орган в сфере транспорта. Местом расположения созданного Управления водяных и сухопутных коммуникаций была назначена Тверь, как город, расположенный на пересечении важнейших транспортных артерий России.

Именно с Верхневолжья началась реформа, определившая развитие отечественного транспортного комплекса на многие годы вперед.

- Тверская область и сегодня играет важную роль в модернизации отрасли, формировании современной системы пассажирских перевозок. Благодарю работников и ветеранов транспортного комплекса за вклад в социально-экономическое развитие нашего региона, повышение качества жизни граждан, - отметил в поздравлении губернатор Тверской области Игорь Руденя и пожелал работникам и ветеранам транспортной отрасли здоровья, благополучия, реализации намеченных планов и успехов в труде.