Две женщины ограбили пенсинерку на улице в Ржеве

Полицейские помогли женщине восстановить паспорт Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратилась женщина и сообщила, что на улице в Ржеве ограбили ее 88-летнюю мать.

Пенсионерка возвращалась из магазина, около подъезда к ней подошли две неизвестные женщины, выхватили из рук пакет и скрылись. В пакете вместе с продуктами лежал паспорт и кошелек.

Злоумышленниц разыскала полиция. Ими оказались местные жительницы, 27 и 29 лет. По статье "Грабеж" на них завели уголовное дело.

В настоящее время пенсионерка находится в больнице. Восстановить паспорт ей помогли сотрудники полиции и передали документ лично.