В Твери принят новый генплан

Принят новый генплан Твери Фото: Виктория ЖУКОВА

19 ноября на заседании президиума правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени был принят новый генплан Твери. При разработке главного градостроительного документа были учтены предложения администрации города.

- В рамках подготовки проекта генерального плана муниципалитет совместно с главным управлением архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области провел работу по уточнению функционального зонирования отдельных территорий в целях реализации инвестиционных проектов направленных на создание новых рабочих мест, а также развитие жилищного потенциала города, - сообщили в администрации.

Правила землепользования и застройки городского округа – город Тверь Тверской области будут приведены в соответствие с новым генеральным планом.