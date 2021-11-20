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Общество20 ноября 2021 6:18

В Твери принят новый генплан

Документ одобрили на заседании президиума региоального правительства
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Принят новый генплан Твери

Принят новый генплан Твери

Фото: Виктория ЖУКОВА

19 ноября на заседании президиума правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени был принят новый генплан Твери. При разработке главного градостроительного документа были учтены предложения администрации города.

- В рамках подготовки проекта генерального плана муниципалитет совместно с главным управлением архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области провел работу по уточнению функционального зонирования отдельных территорий в целях реализации инвестиционных проектов направленных на создание новых рабочих мест, а также развитие жилищного потенциала города, - сообщили в администрации.

Правила землепользования и застройки городского округа – город Тверь Тверской области будут приведены в соответствие с новым генеральным планом.