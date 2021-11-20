В Тверской области на трассе фура раздавила иномарку

Фура раздавила иномарку Фото: УГИБДД России по Тверской области
ДТП произошло на 288 км М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области, в ночь на 20 ноября. О происшествии сообщили в УГИБДД России по Тверской области.
На участке столкнулись три машины: "Киа", "Фредлайнер" и "Газель". В результате аварии фура завалилась и раздавила иномарку, а "Газель" съехала в кювет.
Как стало известно "КП"-Тверь", в аварии пострадали пять человек, в том числе шестилетний ребенок. Угрозы жизни ребенка нет. Диагнозы остальных пострадавших и обстоятельства аварии устанавливаются.
"Газель" съехала в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области
В ДТП пострадали пять человек Фото: УГИБДД России по Тверской области