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Происшествия20 ноября 2021 6:06

В Тверской области на трассе фура раздавила иномарку

Пострадали пять человек
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Фура раздавила иномарку Фото: УГИБДД России по Тверской области

Фура раздавила иномарку Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло на 288 км М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области, в ночь на 20 ноября. О происшествии сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

На участке столкнулись три машины: "Киа", "Фредлайнер" и "Газель". В результате аварии фура завалилась и раздавила иномарку, а "Газель" съехала в кювет.

Как стало известно "КП"-Тверь", в аварии пострадали пять человек, в том числе шестилетний ребенок. Угрозы жизни ребенка нет. Диагнозы остальных пострадавших и обстоятельства аварии устанавливаются.

"Газель" съехала в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области

"Газель" съехала в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области

В ДТП пострадали пять человек Фото: УГИБДД России по Тверской области

В ДТП пострадали пять человек Фото: УГИБДД России по Тверской области