С учетом парка «Россия – Моя История» принят новый генплан Твери

Генплан изменен в том числе с учетом территории мультимедийного парка «Россия – Моя История». Фото: Алексей АНДРЕЕВ

19 ноября на заседании президиума областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей принят новый генеральный план Твери.

- В рамках подготовки проекта нового генерального плана совместно с администрацией города проведена работа по уточнению функционального зонирования отдельных территорий, - сообщает правительственная пресс-служба. - В соответствие новому генплану будут приведены правила землепользования и застройки Твери.

Так, генеральным планом предусмотрено перепрофилирование территории мультимедийного парк «Россия – Моя История» в многофункциональную общественно-деловую зону. Ранее там располагался троллейбусный парк и это была зона транспортной инфраструктуры).

Впервые градостроительный план Твери был утвержден приказом Екатерины II в 1763 году, его автором был архитектор Петр Никитин. Основой плана стала трехлучевая композиция, наложенная на прямоугольную сетку улиц.