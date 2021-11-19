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Общество19 ноября 2021 17:50

Министром здравоохранения Тверской области переназначен Сергей Козлов

Впервые он возглавил региональный Минздрав в декабре прошлого года
Алексей АНДРЕЕВ
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Сергей Козлов. Фото: VK/Правительство Тверской области/ скриншот

Сергей Козлов. Фото: VK/Правительство Тверской области/ скриншот

19 ноября губернатор Игорь Руденя подписал распоряжение о назначении на должность министра здравоохранения Тверской области Сергея Козлова. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Напомним, что Сергей Козлов впервые был утвержден на эту должность в декабре 2020 года.

После выборов в сентябре губернатор обязан заново формировать областное правительство.

СПРАВКА КП

Сергей Козлов окончил Калининский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», а также Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях здравоохранения».

С 1982 года работал в городских больницах №1 и №6 города Твери, Торжокской ЦРБ, городской клинической больнице скорой медицинской помощи.

С 2010 года возглавлял Областную клиническую больницу.