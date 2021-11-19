Движение ограничат на двух участках трассы М-10 в Тверской области

Движение ограничат на двух участках трассы М-10 Фото: Максим КИСЕЛЕВ

С 22 по 23 ноября на 180-м и на 189-м км трассы М-10 "Россия" в поселке Заволожский и деревне Мермерины вводятся временные ограничения движения транспорта.

Кратковременные, не более 30 минут, перекрытия обусловлены монтажом пролетных строений надземных пешеходных переходов.

22 ноября с 22:30 до 3:30 ночи 23 ноября - 180км, 23 ноября с 22:30 до 3:30 ночи 24 ноября - на 189 км.

На участках установят дорожные знаки. Будьте внимательны, планируйте маршруты заранее.