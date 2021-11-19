В Тверской области МЧС работает в режиме повышенной готовности из-за снежного циклона

Тверская область окажется в эпицентре циклона Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

С 19 ноября ГУ МЧС России по Тверской области приведено в режим повышенной готовности в связи с прохождением неблагоприятных метеоявлений.

Ухудшение погоды ожидается 20 ноября. Синоптики прогнозируют осадки - дождь и налипание мокрого снега.

Утром и днем усиление западного, северо-западного ветра отдельными порывами 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

Спасатели призывают граждан не выходить из дома без необходимости, при усилении ветра не прятаться под деревьями, за рекламными щитами и остановками.

Госавтоинспекция предупреждает водителей об ухудшении дорожной обстановки. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим.