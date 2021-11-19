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Общество19 ноября 2021 14:35

Старый и Новый мосты через Волгу в Твери украсят гирляндами к Новому году

На сайте госзакупок опубликовано два аукциона на выполнение работ по монтажу новой праздничной иллюминации
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Предвкушаем праздник!

Предвкушаем праздник!

Фото: Виктория ТУШКОВА

Электрические гирлянды украсят Старый и Новый мосты в Твери к Новому году. Согласно информации с сайта госзакупок, на монтаж праздничной иллюминации на Старом мосту через Волгу планируется потратить 2 млн 393 тыс. 200 рублей, а на украшение Нового моста - 2 млн 396 тыс. 750 рублей. Работы должны быть выполнены к 15 декабря.

По условиям контрактов, на мостах снимут старое световое оборудование и смонтируют новое. Старый мост украсит гирлянда длиной 1600 метров и ещё четыре - по 20 метров. На них будут сиять 3600 обычных лампочек и 400 лампочек-стробоскопов.

На Новом мосту смонтируют одну гирлянду длиной 1500 метров и 12 светодиодных гирлянд длиной по 120 метров. Мост озарится вспышками 375 стробоскопов и светом 3375 лампочек. Дополнят композицию световые шнуры "Duralight".