Владельцев земельных участков в Тверской области обяжут ликвидировать борщевик

Борщевик, уходи! Фото: Иван МАРКОВ

Владельцев земельных участков в Тверской области обяжут ликвидировать у себя борщевик Сосновского. Соответствующий законопроект был рассмотрен сегодня, 19 ноября, на заседании президиума регионального правительства.

Согласно тексту законопроекта, землевладельцам, которые проигнорируют необходимость борьбы с борщевиком, будут грозить штрафы. Для граждан – от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц – от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; для юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Напомним, борщевик Сосновского - крупное травянистое растение семейства зонтичных. В середине прошлого века его стали культивировать как силосное - для корма скота. Однако, как выяснилось впоследствии, борщевик - опасный сорняк, очень быстро проникающий в естественные экосистемы и разрушающий их. Кроме того, сок взрослого растения опасен для человека: попав на кожу, под воздействием ультрафиолета он провоцирует сильнейшие "ожоги" (в соке содержатся сильные фотосенсибилизирующие вещества).

С тех пор с борщевиком идёт безуспешная война. Он захватывает поля (площадь зарастания борщевиком увеличивается ежегодно), обочины дорог, и даже городские парки. Учёные постоянно работают над новыми способами борьбы с живучим растением. О своих проектах по борьбе с борщевиком и их практическом воплощении «КП»-Тверь» недавно рассказали в Тверской сельхозакадемии.