Ушел из жизни директор детских каруселей в Вышнем Волочке Александр Степанов

Александр Степанов ушел из жизни 17 ноября Фото: vk.com/volochek69

17 ноября в Тверской области ушел из жизни директор городских детских каруселей в Вышнем Волочке Александр Степанов. Об утрате сообщает группа "Вышний Волочёк - говорим и показываем".

Жители знали Александра как друга всех детей города и района.

- Он был добрейшим человеком, любящим мужем, прекрасным отцом и счастливым дедушкой. Всегда улыбался и катал многих детей на каруселях совершенно бесплатно. С ним всегда было интересно общаться. До сих пор не верится что его больше нет с нами, - вспоминают о нем друзья и жители города и выражают соболезнования родным и близким покойного.

Прощание с Александром Степановым состоялось 19 ноября.