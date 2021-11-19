Госавтоинспекция Тверской области за неделю проверила 53 автобуса

Госавтоинспекторы продолжают проверки автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области продолжает работу по сплошным проверкам автобусов. За минувшую неделю, с 12 по 18 ноября, проверено 53 автобуса и водителя, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

Выявлено пять нарушений. В частности, эксплуатация автобусов с неисправностями.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.