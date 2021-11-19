Игорь Руденя поздравил военнослужащих Тверской области с Днём ракетных войск и артиллерии

Игорь Руденя. Фото: ПТО

Сегодня, 19 ноября в России - День ракетных войск и артиллерии. С профессиональным праздником тверских ветеранов и военнослужащих этого рода войск поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Героическая летопись нашей страны знает немало примеров мужества и стойкости артиллеристов и ракетчиков, совершивших подвиги во имя Родины, мира и благополучия на нашей земле. Во многих войнах и сражениях, в которых участвовала наша армия, артиллерия вносила решающий вклад в достижение победы. Так было во время Великой Отечественной войны, в ходе контрнаступления 19 ноября 1942 года, завершившегося разгромом фашистских войск под Сталинградом, – отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Глава региона подчеркнул: cегодня ракетные войска и артиллерия являются гордостью Вооруженных Сил Российской Федерации.