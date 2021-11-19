Игорь Руденя рассчитывает, что в 2024 году наполняемость бюжета Тверской области достигнет 100 млрд рублей

В течение предстоящих трёх лет на реализацию нацпроектов в регионе планируется вложить 63 млрд рублей. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Тема бюджета Тверской области на ближайшие годы была поднята в прямом эфире с губернатором Игорем Руденей на телеканале «Россия 24» Тверь 18 ноября.

- Мы изучили исполнение бюджета за 9 месяцев текущего года. Наблюдается положительная динамика поступления доходов, которая, по нашим расчетам, сохранится в последующий период. Планируем в 2024 году подойти к своей цели - 100 миллиардов рублей в областном бюджете, - сказал Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что в последние несколько лет в Тверской области велась активная работа по сокращению госдолга, мобилизации доходов и увеличению объёмов привлечения федеральных средств. Игорь Руденя рассчитывает, что в течение 2022-2024 годов произойдет рост налоговых и неналоговых доходов региона на уровне 4-5% ежегодно.

В течение предстоящих трёх лет на реализацию национальных проектов в регионе планируется направить порядка 63 млрд рублей. В следующем году на социальную поддержку населения, прежде всего семей с детьми, заложено на 700 млн рублей больше, чем в текущем году.

С 1 февраля будущего года предусмотрена индексация всех социальных выплат на 4 %.

В целом на меры социальной поддержки жителей в Тверской области ежегодно планируется направлять более 11 млрд. рублей за счёт федерального и областного бюджета.