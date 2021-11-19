Покупатель обокрал продавца в магазине Тверской области

Похищенные деньги мужчина потратил Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Спировское отделение полиции обратилась продавец магазина одежды и сообщила, что у нее украли кошелек с деньгами.

Полицейские опросили очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения. Злоумышленника задержали. Им оказался 30-летний житель Вышнего Волочка. Мужчина и раньше попадал в поле зрения полиции и привлекался к уголовной ответственности.

Задержанный пришёл в магазин с женой и обратил внимание на сумку у прилавка. Пока продавец отвлёкся, мужчина вытащил кошелек, в котором находились 4 500 рублей, а также забрал с прилавка файл с суммой в 1500 рублей. Похищенное он потратил.

По статье "Кража" возбуждено и расследуется уголовное дело.