В Тверской области прививку от коронавируса сделали 530 911 человек

В Тверской области продолжается прививочная кампания Фото: ПТО

В Тверской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. По данным на 19 ноября прививку сделали 530 911 человек за сутки вакцинировались 3397 граждан.

Как сообщает правительство региона, в Верхневолжье открыто 57 пунктов вакцинации. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Продолжается иммунизация населения в передвижных пунктах вакцинации, где прививку делают без предварительной записи. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. На месте организован предварительный осмотр врача.

Всего в Твери предусмотрено 16 площадок для мобильной вакцинации, работающих по графику с 11.00 до 20.00 с техническим перерывом с 15.00 до 16.00.

График работы пунктов можно посмотреть здесь или здесь.

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